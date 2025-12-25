العالم اليوم - قيادي في داعش.. الداخلية السورية تعلن القبض على "والي دمشق"

انتم الان تتابعون خبر قيادي في داعش.. الداخلية السورية تعلن القبض على "والي دمشق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 ديسمبر 2025 12:27 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، ليل الأربعاء، إلقاء القبض على "شخصية قيادية في تنظيم داعش"، بعد عملية نوعية في ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي، إن "وحداتنا المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي نفذت عملية أمنية محكمة، استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف".

وتابع: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق والي دمشق المدعو طه الزعبي، الملقب أبو عمر طبية، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته".

واعتبر الدالاتي أن العملية "ضربة قاصمة للتنظيم"، وتؤكد "الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".

وتشير قوات الأمن السورية للمرة الأولى إلى أن عملية إلقاء القبض على القيادي في "داعش"، تمت بالتعاون مع التحالف الدولي.

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض خلال الأسبوع الجاري على 3 خلايا تتبع للتنظيم في حي دمر بمدينة دمشق، ومدينتي قدسيا شمال غرب العاصمة، وداريا جنوبها.

وجاءت الحملة عقب مقتل 5 عناصر من "داعش"، من بينهم قيادي، في العملية العسكرية الأميركية واسعة النطاق التي استهدفت التنظيم في سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد بشن ضربات، ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في مدينة تدمر يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم.