مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة!تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 ‍في المئة إلى 4503.59 للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.

وحقق الذهب ارتفاعا قويا في 2025 إذ صعد 72 بالمئة حتى الآن، مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة.

وارتفعت الفضة 149 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولارا مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة بالولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة ليصل إلى 2342.25 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد البلاديوم ثلاثة بالمائة تقريبًا ليسجل 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.