مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة!
تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 في المئة إلى 4503.59 للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق.
وحقق الذهب ارتفاعا قويا في 2025 إذ صعد 72 بالمئة حتى الآن، مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة.
وارتفعت الفضة 149 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولارا مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة بالولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة ليصل إلى 2342.25 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد البلاديوم ثلاثة بالمائة تقريبًا ليسجل 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.