الرياض - كتبت رنا صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر وفاة الفنانة المصرية عايدة رياض بشكل مفاجئ.

خبر وفاة عايدة رياض يهز مواقع التواصل والنقابة تعلق

وفي التفاصيل، نشرت صفحة مزورة باسم عايدة رياض شائعة وفاتها، ثم عادت الصفحة لتنفي الشائعة، وبدوره أكّد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الصفحة مزورة ولا تتبع الفنانة، وأن الهدف من نشر الشائعات زيادة التفاعل ومزيد من الأرباح للصفحة.

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، خرجت عايدة رياض عن صمتها لتنفي خبر وفاتها، معربة عن استيائها الشديد من هذه الشائعات.

وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله عبر التواصل عار تماما عن الصحة، وكتبت عبر حسابها في فيسبوك: "مش عارفة بجد ايه قلة الأدب الي احنا وصلنا ليها دي استفدت ايه لما تقول عليا اني توفيت.. ارتقو شوية و شوفولكو شغلانة تعملوها بدل ما انتو فاضيين مش سايبين حد ف حاله.. نفيا لأي شائعات الحمدلله انا كويسة و بخير".

الجدير بالذكر، ان عايدة رياض قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية الناجحة، أبرزها، واحد لمون والتاني مجنون، بريق السحاب، حارة المحروسة، المال والبنون، ليالي الحلمية، وغيرها.