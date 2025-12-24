الرياض - كتبت رنا صلاح - نشر القائمون على فيلم "جوازة ولا جنازة" البوستر الرسمي الخاص بالفيلم.

فيلم جوازة ولا جنازة يعرض قريبا

ويعد الفيلم من بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اللذين يجتمعان لأول مرة بعد مسلسل فاتن أمل حربي قبل عدة سنوات.

وأكد شريف سلامة في تصريحات سابقة أنه سعيد بالعمل مع نيللي كريم مرة أخرى، مؤكدا أنها من أجمل النجمات اللاتي عمل معهن.

وقال: "سعيد بالعودة للعمل مع نيللي مرة أخرى، ولا أستطيع وصفها بأي كلام لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي، فهناك تناغم رهيب في العمل بيننا، وهو ما حدث من أول مشهد، وتحمسنا للفيلم خاصة بفكرة لعب دور مختلف عن العمل السابق".

فيما كانت قد كشفت نيللي كريم عن سعادتها بإعادة التجربة مع شريف سلامة، وأن لديه طاقة خاصة أثناء التصوير.

وأوضحت أن العمل مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها خلال فترتها الماضية، وأنه ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي تحبها منذ زمن.

وأكدت: "أنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وهي أفلامي المفضلة لأنها تجعلنا نشعر بالتفاؤل والاستمتاع، كما إنني سعيدة بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب في أولى تجاربها الإخراجية".

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 7 يناير في الجمهورية المصرية، وفي 8 يناير بدور العرض في الوطن العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نيللي كريم، وشريف سلامة، كل من النجمة لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، إلى جانب مجموعة من الفنانين، وإخراج وتأليف أميرة دياب، فيما تشاركها في التأليف دينا ماهر.