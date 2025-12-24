الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد أيام على رحيل زميلته الفنانة نيفين مندور، توفي صباح الأربعاء النجم طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاماً بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخراً.

وفاة فنان مصري شهير .. صورة

وأعلن خبر رحيل الأمير، الفنان منير مكرم سكرتير نقابة الممثلين عبر حسابه في "فيسبوك".

وشيعت جنازته من أحد مساجد القاهرة، ظهر الأربعاء، وسط حضور فني وأسري بارز، لمساندة عائلته وشقيقته الفنانة لمياء الأمير.

ونعى طارق الأمير، عدد كبير من الفنانين في مصر منهم، روجينا، نهال عنبر، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم، كما نعاه الجمهور متمنين له الرحمة والمغفرة.

ونشر البعض لقطات فنية من أعماله، كما ربطوا بين توقيت رحيله، ووفاة الفنانة نيفين مندور خصوصاً أنهما شاركا معاً في بطولة فيلم «اللي بالي بالك»، قبل 22 عاماً.

ورغم قله ظهوره، برز الفنان الراحل بعدة أعمال، منها فيلم عسل اسود، اللي بالي بالك.

يذكر ان طارق الأمير قد دخل المستشفى بوقت سابق، وتدهورت حالته الصحية أكثر من مرة، بعد إصابته بعدوى بكتيرية في المستشفى تسببت في توقف عضلة قلبهدة مرات.