الجزائر تتخطى السودان بثلاثية
حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على نظيره السوداني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
سجل رياض محرز هدفين للمنتخب الجزائري في الدقيقتين 2 و61، وأضاف ابراهيم مازة الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وتصدرت الجزائر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي تغلبت في مباراة سابقة على غينيا الاستوائية 2-1.
ويلتقي منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو الأحد المقبل في الرباط في قمة لحسم بطاقة الدور ثمن النهائي وصدارة المجموعة، فيما يلعب السودان مع غينيا الاستوائية في اليوم ذاته في الدار البيضاء.
