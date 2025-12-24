تونس تبدأ أمم أفريقيا بطريقة مثالية
حقق منتخب تونس بداية مثالية لمشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، بالفوز على أوغندا بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
سجل ثلاثية المنتخب التونسي، الياس عاشوري هدفين في الدقيقتين (40 و64)، والياس السخيري في الدقيقة العاشرة، بينما سجل دينيس أوميدي هدف المنتخب الأوغندي في الدقيقة (90+2).
بهذه النتيجة وضع المنتخب التونسي ثلاث نقاط في رصيده على رأس المجموعة الثالثة بينما بقي المنتخب الأوغندي من دون رصيد وسيخوض مباراته المقبلة في مواجهة نظيره التنزاني بينما يلعب التونسي الفائز باللقب مرة واحد في العام 2004 مع منتخب نيجيريا في ثاني مباريات المجموعة السبت المقبل.
وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب نيجيريا على نظيره التنزاني بهدفين مقابل هدف بمدينة فاس، سجلهما سيمي أجايي في الدقيقة (36)، وأديمولا لوكمان (52) فيما سجل تشارلز مومبوا (50) هدف المنتخب التنزاني، ليحصل المنتخب النيجيري المتوج باللقب ثلاث مرات في أعوام (1980 و1994 و2013) على ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة.
