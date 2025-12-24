الداخلية: فيديو تجاوز فرد الشرطة بالقوصية "قديم" وسبق اتخاذ الإجراءات التأديبية حياله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث بطريقة غير لائقة مع المواطنين بمركز شرطة القوصية بأسيوط.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" وأن الواقعة حدثت فى غضون شهر مارس المنقضى حال قيام فرد الشرطة المذكور بتنظيم زيارة المواطنين لذويهم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الجغرافى بالقوصية بأسيوط.. وقد تم إتخاذ الإجراءات التأديبية حياله آنذاك ونقله من موقعه بما يتفق مع ثوابت وزارة الداخلية.

وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات