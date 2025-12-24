الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البيض من الأطعمة الغنية في محتواها بالعديد من العناصر، فهو من المصادر الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية والأملاح المعدنية كالفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين A و B، لذلك يحرص الكثير على تناوله في وجبة الإفطار. لكن إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون تناول القهوة الصباحية مع البيض، فقد ترغب في إعادة التفكير في روتين الإفطار الخاص بك. فهذه العادة قد تكون ضارة على الصحة.

كارثة لصحتك..خبراء تغذية ينصحون بعدم تناول البيض مع الشاي أو القهوة على الإفطار لهذا السبب

تناول البيض مع القهوة

وفي هذا الإطار، حذر خبراء تغذية من أن تناول البيض والقهوة أو الشاي في الوقت نفسه، يمكن أن يكون له آثار سيئة، ‏ويخلق عددا من المشاكل الصحية.‏ وأوضحوا أن كلا من البيض والقهوة لهما فوائد صحية، لكن عند مزجهما معا لا يمكن أن يلغي كل منهما الآخر فحسب، وإنما يسببان معاناة من الألم والجفاف.

تأثيرات محفزة

وقالت أخصائية التغذية الهندية بريا بانسال: “البيض والقهوة لهما فوائد عظيمة ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، حيث يعتبر البيض مصدرا قويا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، كما أن القهوة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مما يعطي “تأثيرات محفزة”.

تأثير البيض والقهوة

وأضافت أخصائية التغذية: “الجمع بين هذه العوامل يؤدي دورا مهما وله آثار جانبية محتملة على الكثير من الأشخاص، وعند تناول البيض والقهوة معا يتداخل ذلك مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، حيث تحتوي القهوة على مادة العفص والبوليفينول التي تعيق امتصاص الحديد والكالسيوم،وهما من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في البيض، ولهذا، ينصح خبراء الأغذية، بالتوقف عن شرب القهوة أو الشاي لمدة ساعة على الأقل بعد تناول البيض.

كما أن تناول البيض مع القهوة قد يؤدي إلى حدوث إزعاج في الجهاز الهضمي. وذلك لأن كلا الطعامين يحفزان إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة أو اضطراب المعدة.

كما كشفت بريا بانسال أن القهوة لديها القدرة على التدخل في امتصاص بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية أو مضادات الحموضة، ولذلك فإن شربها في الوقت نفسه مع تناول البيض يمكن أن يزيد من تعطيل الامتصاص، مما يعيق من فعالية الأدوية.