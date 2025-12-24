الرياض - كتبت رنا صلاح - يساعد تنظيف الأمعاء على دعم الجهاز الهضمي عن طريق زيادة بكتيريا الأمعاء النافعة، وتقليل الالتهابات، وأيضًا التخلص من الأطعمة المصنعة التي تضر بصحة الأمعاء، وتوجد بعض الأطعمة يفضل تضمينها في النظام الغذائي لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم، والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

جربها ومش هتستغنى عنها.. 7 أطعمة لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم

توجد العديد من الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تنظيف الأمعاء وتحسين عملية الهضم، ومن أبرزها الزبادي لاحتوائه على البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي، والتفاح الغني بالألياف التي تساعد على طرد السموم، والزنجبيل الذي يخفف الانتفاخ ويحسن حركة الأمعاء، إضافة إلى الشوفان الذي ينظم الهضم، والخضروات الورقية مثل السبانخ التي تدعم صحة القولون، وبذور الكتان الغنية بالأألياف وأوميغا 3، إلى جانب الليمون الذي يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي وتنشيط عملية الإخراج.

الأطعمة المخمرة

تساعد الأطعمة المخمرة على تحسين أداء الجهاز الهضمي، والتي تشمل الزبادي العادي غير المحلى، ومخلل الملفوف، والكيمتشي، والميسو وهو نوع توابل يابانية تحضر عن طريق تخمير الصويا أو الأرز أو الشعير مع الملح، والتمبيه، وهو منتج صويا مخمر إندونيسي الأصل.

الخضراوات الغنية بالألياف

تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والخرشوف والهليون يمنح الجسم فوائد عديدة، أهمها تنظيف الأمعاء وتعزيز البكتيريا المفيدة.

الفاكهة الكاملة

كما ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه الكاملة بدلًا من العصائر، ومن أبرز الفواكه الصحية والمفيدة للأمعاء التوت الأزرق والأحمر والتفاح والكمثرى والموز والكيوي.

الحبوب الكاملة

تمنح الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني والحنطة السوداء فوائد صحية عديدة، من أبرزها إنها تساعد على تنظيف الأمعاء.

المكسرات والبذور

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات والبذور مثل بذور الشيا والكتان واللوز والجوز، وأيضًا البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء، على عناصر غذائية عديدة مفيدة بالصحة، منها تنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.

الزنجبيل والكركم

تتمتع توابل الكركم والزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حيث يساعد الزنجبيل على تسهيل عملية الهضم، في حين يساهم الكركم في تعزيز شفاء الأمعاء.

الدهون الصحية

وتساعد الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة، على تقليل الالتهابات وتدعم وظيفة حاجز الأمعاء.