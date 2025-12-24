فوائد عصير الرمان للصحة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد عصير الرمان من المشروبات الصحية الغنية بالفوائد، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض، كما يساهم في تحسين صحة القلب، وتعزيز الهضم، بالإضافة إلى دوره في خفض ضغط الدم وتعزيز النشاط والطاقة اليومية، وفي السطور التالية سنعرض لكم فوائد الرمان الصحية.

فوائد الرمان الصحية

عصير الرمان غني بمركبات البوليفينول مثل البونيساجينين والأنثوسيانين، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهذا يحمي الخلايا من التلف ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يدعم الصحة العامة ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم.

دعم صحة القلب

يساهم عصير الرمان في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الجسم، بالإضافة إلى أنه يقلل من تراكم الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة الأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

خصائص مضادة للالتهابات والهضم

تحتوي المركبات النشطة في الرمان على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الالتهابات في الجسم وخفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب، كما تحتوي ثمرة الرمان وأليافها ومركباتها النباتية دعماً جيداً لصحة الجهاز الهضمي والأمعاء.

تعزيز المناعة وصحة الجلد

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الرمان على تعزيز صحة الجهاز المناعي بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد هذه العناصر على زيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتحسين مناعة الجسم بشكل عام، إلى جانب ذلك، تساهم مضادات الأكسدة في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والتقدم في العمر وتحسين مظهره ومرونته.