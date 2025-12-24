الرياض - كتبت رنا صلاح - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي عبر طائرة مسيرة ألقت عدة قنابل قرب السد، بهدف منع المدنيين من الاقتراب من المرفق، كما أطلقت قنبلة ضوئية باتجاه تل كروم في محيط بلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، دون تسجيل إصابات بشرية.

اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيرة يستهدف سد المنطرة

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن هذا الاعتداء المسائي سبقه هجوم آخر صباح اليوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من النساء والأطفال أثناء جمعهم لثمار الفطر بين قريتي العدنانية ورويحينة، عبر إطلاق قنابل دخانية لترهيبهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

خلفية التصعيد

الاعتداءات تأتي في إطار مواصلة إسرائيل لسياساتها العدوانية وخرقها المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

دمشق اعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وللمواثيق الدولية.

الموقف السوري

سوريا جددت مطالبها بخروج قوات الاحتلال من أراضيها.

أكدت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني.

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع الممارسات الإسرائيلية ووقف التعديات على المدنيين والمؤسسات الحيوية.