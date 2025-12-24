الرياض - كتبت رنا صلاح - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بمواصلة العمليات العسكرية في لبنان وسوريا وغزة واليمن، رغم الجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وإعادة الاستقرار للمنطقة.

إسرائيل تتوعد بمواصلة العدوان على لبنان وسوريا وغزة واليمن

جاء ذلك في كلمة بختام دورة تدريبية لطيارين في الجيش الإسرائيلي، حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.



وقال كاتس إن “إسرائيل ستواصل عملياتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة واليمن”، رغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار.



وأضاف: “في لبنان، سنستمر بتطبيق أقصى درجات القوة ضد حزب الله، وفي سوريا لن تنسحب إسرائيل من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية، وفي قطاع غزة تلتزم إسرائيل بتفكيك حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح”.



وتابع: “وفيما يتعلق باليمن، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها لمنع الحوثيين من تعزيز قوتهم”.