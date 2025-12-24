الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت كمبوديا وتايلاند الأربعاء محادثات من المقرر أن تستمر أربعة أيام بهدف إنهاء مواجهاتهما الحدودية، بحسب ما أفادت السلطات الكمبودية.

بدء محادثات بين كمبوديا وتايلاند لإنهاء النزاع الحدودي بينهما

ويُعقد الاجتماع عند معبر حدودي في مقاطعة تشانثابوري التايلاندية. وكانت بنوم بنه طالبت بعقده في مكان محايد، غير أنّ الحكومة التايلاندية رفضت ذلك. والأربعاء، نشرت الحكومة الكمبودية صورة لوفدي البلدين، معلنة بدء المحادثات.

وقالت كمبوديا إنّ الهدف هو "ضمان وقف الأعمال العدائية" واستعادة الاستقرار و"تسهيل العودة السريعة للوضع الطبيعي".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري للصحافيين في بانكوك "آمل بصدق أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية"، مضيفا أنّ "نجاحه يعتمد على صدق كمبوديا، قولا وفعلا".

ورغم تبادل إطلاق النار عبر الحدود، أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية هذا الأسبوع أنّها "متفائلة بشأن صدق تايلاند" في تنفيذ وقف إطلاق النار.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في كوالالمبور تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

وبحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن كلّ طرف، سقط 44 قتيلا على الأقل، 23 في تايلاند و21 في كمبوديا، منذ تجدّد القتال في 7 كانون الأول/ديسمبر على خلفية تنازع المملكتين مناطق على امتداد الحدود التي يعود ترسميها إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وأسفرت الاشتباكات عن نزوح أكثر من 900 ألف شخص من جانبي الحدود.