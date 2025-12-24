القاضى أحمد بندارى: كثافات تصويتية فى الكويت والرياض وأبو ظبى وهامبورج وميلانو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 08:27 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول أيام الاقتراع بال 19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهد كثافات تصويتية في الدول العربية الكويت والرياض وجدة وابو ظبي ودبي وعمان والدوحة والعقبة ومسقط والمنامة والدول الاوروبية هامبورج وميلانو ولندن واثينا والفئات العمرية الاكثر تصويتا من واحد وتلاتين عاما حتى خمسين عاما ونعيد ونكرر أن جولة الإعادة تجرى في تسعتاشر دائرة انتخابية على خمسة وتلاتين مقعد ما بين سبعين مترشح موزعة على سبع محافظات من بين محافظات المرحلة الاولى من الانتخابات وبيانها كالتالي.

وجاءت الدوائر بالمحافظات كالتالي:

-محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة.

-محافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

-محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

-محافظة سوهاج

الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

-محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

-محافظة الاسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

-محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.