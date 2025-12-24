الرياض - كتبت رنا صلاح - هزت وفاة الماكيير محمد عبد الحميد، الوسط الفني، حيث رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي.

الحزن يعم الوسط الفني بوفاة محمد عبد الحميد

وأعلن نجله الفنان أحمد عبدالحميد وفاة والده، عبر انستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم يأ أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج محمد عبدالحميد عبدالرحيم حفني".

وتنبأ عبد الحميد بوفاته عندما اشتدت وعكته الصحية قبل أيام وتم نقله إلى المستشفى فقال لزوجته: إنه لن يخرج منها هذه المرة ليرحل بالفعل بعد ذلك بأيام.

ويعتبرالراحل، أحد أبرز خبراء المكياج الفني فى مصر، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، وشارك فى عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، أبرزها، ملف سامية شعراوي، الإرهاب، آيس كريم في جليم، العطار والسبع بنات، القاهرة: كابول، وغيرها الكثير.

وكان يشتهر عبد الحميد بخبرته القوية في مجال الماسكات التي يستعين بها النجوم لتجسيد أدوار شخصيات شهيرة.

الجدير بالذكر ان زوجته هي الفنانة المعتزلة حنان عادل، وله ابن واحد وهو الفنان أحمد عبد الحميد، وابنة هي الماكييرة آية عبد الحميد التى تعتبر من أهم الماكييرات فى مصر حاليا.

ونعى النجم الراحل العديد من الفنانات عبر حساباتهن على مواقع التواصل، أبرزهن، كندة علوش، يسرا، هند صبري، دنيا عبد العزيز، الإعلامية إسعاد يونس، وغيرهن.



