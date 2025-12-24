الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر القهوة بالحليب من المشروبات الشعبية حول العالم، ومع ذلك، تثير الدراسات الحديثة تساؤلات عن ما إذا كان هذا المزيج يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على جهاز المناعة، خصوصًا مع زيادة الاهتمام بعلاقة التغذية بصحة المناعة ومقاومة الالتهابات.

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

وأظهرت عدة دراسات نتائج متباينة، حيث أن بعضها يرى أن الحليب يقلل من فوائد القهوة المضادة للأكسدة، بينما يرى البعض الآخر أن مزجهما يمكن أن يزيد من التأثيرات المضادة للالتهابات في الجسم، وكشفت دراسة، أن بروتينات ودهون الحليب يمكن أن تتفاعل مع المركبات الفينولية في القهوة، وبالتالي يقلل من امتصاصها أو من قدرتها على العمل كمضادات أكسدة في الجسم، مما قد يؤثر جزئيًا على الفوائد المرتبطة بالمناعة.

تأثير مشترك مضاد للالتهاب

وأوضحت دراسة من جامعة كوبنهاغن، أن إضافة الحليب للقهوة قد تزيد من خصائصها المضادة للالتهاب، حيث تعمل بروتينات ومضادات الأكسدة لتعزيز استجابة خلايا المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم.

الكافيين وتأثيره على المناعة

يثبط الكافيين بعض وظائف الخلايا المناعية، مثل إنتاج الأجسام المضادة وإفراز السيتوكينات الالتهابية، لكن في الوقت نفسه قد يساعد على تقليل الالتهاب المزمن عند تناوله باعتدال.

القهوة والمناعة: التوازن هو الأساس

وتشير الأبحاث إلى أن تأثير القهوة على المناعة يختلف حسب عدة عوامل، مثل كمية الحليب المضافة، ونوعه (كامل الدسم أو خالي الدسم)، وكمية الكافيين، وحالة الشخص الصحية، كما أن شرب القهوة بالحليب بشكل معتدل لا يضر المناعة، ولكنه يقدم تأثيرًا متوازنًا بين مضادات الأكسدة والمركبات البروتينية.