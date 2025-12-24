بدء مؤتمر الهيئة عن تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 07:33 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمرغرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على مستجدات أول لجان تصويت المصريين المقيمين بالخارج في اليوم الأول من عملية الاقتراع بجولة الإعادة بالدوائر ال 19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت اليوم الاربعاء و غدًا الخميس فى الخارج، وتجرى بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية .

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا.

جاءت تفاصيل نتائج انتخابات ال19 دائرة الملغاة كالتالى حيث بالنسبة لمحافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة فوز المرشح الطيب احمد عبد العزيز وشهرته احمد العجوز بينما تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين وليد المليجى ونشوى الديب

وفى محافظة أسيوط جاء الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم عصام العمدة، وأحمد حسن جودة، وعلي سيد معوض وأماني الليثي ونعمان احمد فتحى ومحمد عبد المنعم العمدة.

وفى محافظة سوهاج جاءت الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم على قدري أبو ضوية وحازم حمدي ودياب محجوب وعلي عناني، أما الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم فتكون الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم شعبان لطفي وزكريا حسان وعصام رافت الشريف وعفيفى حافظ، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة تجرى الإعادة على مقعد واحد بين مصطفى مرزوق وحجاج الليثي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم إبراهيم أبو دوح والعمدة نشأت ومصطفى ابو دومة وعمرو عويضة وعلاء سليمان وعماد الجيلاني.

وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا تجرى الإعادة على مقعدين بين ياسر الهواري ومصطفى خليفة وعبد الحكيم العش ومحمود أبو خروف، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين فيصل الشيباني وإسماعيل ابو كريشة، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين محمد خلف الله وعبد اللطيف ابو الشيخ.

وفى محافظة قنا بالدائرة الأولى ومقرها مركز قنا تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم مصطفى محمود وأحمد عبد السلام الشيخ وسعودي صابر وسعد الخيام، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم ابو الحسن الجزار وأحمد عبد الله العوضى وعلى عبد القادر ومحمود انور القاضى، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي أعلن فوز فتحى قنديل فيما تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم خالد خلف الله وهشام الشعيني وعيد الباسط عبد النبي ومحمود المنوفي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم عصام بركات وأحمد مصطفى الدربي وأحمد المحرزي وطارق عيسى.

وفى محافظة الإسكندرية بالدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل أعلن فوز كل من أحمد عبد المجيد وعمر الغنيمي فيما تجرى الإعادة على مقعد واحد بين حازم الريان وعفيفى كامل.

وفى محافظة البحيرة بالدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم سناء برغش وطه الشهاوى وعلاء زعيتر ومحمود الجندى وأشرف الشريف ومحمد بهنسي، أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم علي ابو نعمة وأحمد العرجاوى وصالح شيشي ومحمود حبيب.

أما الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم شمس الدين انور وأحمد سعيد ابو عمر وسعيد شتا وعماد الغنيمي.

وفى محافظة الفيوم بالدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم أعلنت فوز محمد محمود عبد القوى وعلى ايوب وتجرى الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين العمدة سيد سلطان ومحمد فؤاد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم يوسف الشاذلى وعلاء العمدة ومصطفى مؤمن ومحمد تعليب.

فيما جاءت نتيجة الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز اطسا بالفيوم فوز المرشحين مصطفى عبد اللطيف البنا، وحسام خليل ابو بكر.