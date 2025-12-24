مركز المناخ: ليلة أمس الأبرد منذ بداية الشتاء والحرارة سجلت 7 درجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 07:33 مساءً - أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ليلة أمس سجلت أدنى معدلات لدرجات الحرارة منذ بداية فصل الشتاء الجاري.

وأوضح فهيم في تصريحاته أن درجات الحرارة الصغرى سجلت ليلة أمس 7 درجات مئوية في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وفي طمأنة للمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنه رغم الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، إلا أن المؤشرات الفنية تستبعد تشكل الصقيع على المحاصيل الزراعية في الوقت الحالي، نظراً لعدم توافر الظروف الجوية المواتية لتجمّد الرطوبة على أوراق النبات.

وشدد فهيم على ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن، للوقاية من نزلات البرد الحادة في ظل التباين الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال هذه الفترة من العام.