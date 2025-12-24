أخبار اليمن : أبو راس: سيادة اليمن فوق أي اعتبار

أبو راس: سيادة اليمن فوق أي اعتبارالتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم المنسق الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالتواصل بشأن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، معين أحمد شريم.

وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم تمس الأمن القومي للبلد بما في ذلك جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وفقاً للقوانين الوطنية ذات الصلة وانسجامها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة ما تزال حريصة على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني لما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

ودعا أبو رأس الأمم المتحدة إلى العمل على تصحيح الاختلالات التي رافقت عمل بعض المنظمات التابعة لها خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الحفاظ على سيادة اليمن وأمنه واستقراره يمثل أولوية لا يمكن المساس بها، وتعلو على أي اعتبارات أو مصالح أخرى.

بدوره، أكد معين شريم، حرص الأمم المتحدة على الحفاظ على علاقتها مع اليمن ومواصلة التعاون المشترك بما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

مواقف روسيا المتوازنة

كما ناقش نائب وزير الخارجية مع السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، آخر المستجدات المتعلقة بملف السلام في اليمن.

وأكد أبوراس على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بمواقف روسيا المتوازنة تجاه الملف اليمني في مجلس الأمن.

بدوره، أشار السفير الروسي في اليمن إلى حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

تدفق المهاجرين إلى اليمن

وفي لقاء آخر، بحث عبدالواحد أبو راس مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، مجالات التعاون بين اليمن والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى مشكلة تدفق المهاجرين إلى اليمن من القرن الأفريقي وما يترتب عليها من تداعيات على اليمن في مختلف المجالات.

وأكد ضرورة اضطلاع المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي بدورهم في هذا المضمار ودعم الجهود الرامية لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

ولفت إلى أن اليمن يقوم بواجبه الإنساني والأخلاقي بالرغم من الصعوبات التي تواجهه جراء العدوان والحصار.

بدوره، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التزام المنظمة بمواصلة العمل على حشد الدعم اللازم لتنفيذ برامجها الإنسانية، وبما يسهم في تحسين أوضاع المهاجرين والتخفيف من الأعباء الواقعة على اليمن.

وأعرب عن تقديره للتعاون القائم مع الجهات الحكومية في اليمن.