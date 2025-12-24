أخبار اليمن : ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك وجسمك؟

ما فوائد فيتامين «سي» لصحتك وجسمك؟إذا كنت من الأشخاص الذين يبدأون تناول مكملات فيتامين «سي» فقط عند عودة طفلك من المدرسة مريضا، أو عندما يصاب زملائك في العمل في الأسبوع نفسه، فقد تتساءل لماذا قد تحتاج إلى القلق بشأن تناول فيتامين «سي» يومياً إذا كنت تشعر بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن فيتامين «سي» مفيد بشكل كبير لدعم وظائف واستجابات الجهاز المناعي، فإنه يُساعد في مجموعة واسعة من المسارات والأنظمة الفسيولوجية اليومية، ولا ينبغي تصنيفه فقط بوصفه داعماً للجهاز المناعي، وفقاً لموقع «مايند بودي غرين».

ما هو فيتامين «سي»؟

يُعد فيتامين «سي» عنصراً غذائياً أساسياً، والجسم لا يستطيع إنتاجه بمفرده، ويجب تناوله من خلال النظام الغذائي.

ويقول الطبيب ألكسندر ميشيلز، منسق الأبحاث السريرية في معهد «لينوس باولينغ»: «يستخدم فيتامين (سي) عاملاً مساعداً في أكثر من 12 إنزيماً مختلفاً في الجسم للمساعدة في بناء الجزيئات التي نحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة».

وتوضح الطبيبة أنيترا كار، مديرة مجموعة أبحاث التغذية في الطب بجامعة أوتاغو: «ولأنه مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء، يلعب فيتامين (سي) دوراً مهماً للغاية بوصفه مضاداً قوياً للأكسدة وقادراً على التخلص من مجموعة واسعة من أنواع الأكسجين التفاعلية».

يعمل فيتامين «سي» كاسحاً للجذور الحرة، وهو عنصر غذائي قوي يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم للمساعدة في تحقيق توازن مستويات الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يحمي الخلايا، ويُعزز مرونتها في جميع أنحاء الجسم.

يُساعد فيتامين «سي» أيضاً مباشرة، أو يكون مطلوباً في العمليات الفسيولوجية التالية؛ امتصاص الحديد، وتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، وتخليق الدهون والبروتينات والناقلات العصبية والكولاجين، وإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، ونمو الأنسجة وتطورها وإصلاحها.

هل أحتاج إلى تناول مكمل فيتامين «سي» يومياً؟

يتوفر فيتامين «سي» في عدد من الفواكه والخضراوات، مثل الحمضيات والخضراوات والكيوي والفراولة والبطاطس وغيرها.

عند اتباع نظام غذائي متوازن يمكن بسهولة تحقيق المقدار اليومي الموصى به من فيتامين «سي»، وهو 90 ملليغراماً (للرجال) و75 ملليغراما (للنساء).

ولمن لا يصلون للمقدار الموصى به عن طريق الغذاء، يمكن لمكمل فيتامين «سي» عالي الجودة سد فجوة العناصر الغذائية، أما بالنسبة للجرعة فإن حصة عالية الفاعلية تبلغ 1000 ملليغرام توفر كل ما يحتاج إليه جسمك من فيتامين «سي» للقيام بالأنشطة اليومية.*وكالات

