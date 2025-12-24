العالم اليوم - الإمارات تعزي ليبيا في ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تعزي ليبيا في ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:27 مساءً - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها.

وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 50"، أقلعت من مطار إيسنبوغا في أنقرة الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 بتوقيت غرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار إيسنبوغا وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في الساعة 17:36 بتوقيت غرينتش أثناء هبوطها وانقطع الاتصال بها، حيث علم أنها تحطمت قرب قرية كسيك كاواك جنوبي أنقرة.

وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، في الحادث.