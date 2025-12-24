انفجار مدرعة إسرائيلية برفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة الإخبارية يسرد التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تعرض مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتفجير بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال أعلن فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد توقيت زرع العبوة في المنطقة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مدينة رفح الفلسطينية تُصنَّف ضمن ما يُعرف بالمناطق الصفراء، وهي مناطق نزح سكانها منذ بداية العام ولم يتمكنوا من العودة إليها، نظرًا لاستمرار سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، ما يعني أن الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى تلك المناطق حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا التفجير يأتي في ظل تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي متواصل يستهدف، في العادة، المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث لا تزال أصوات الانفجارات مسموعة نتيجة استمرار إطلاق القذائف المدفعية ونيران الآليات العسكرية.