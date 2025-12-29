تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا خلال الساعات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - حذر خبراء الطقس من تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة ، حيث تشير صور الأقمار الصناعية استمرار تدفق السحب الركامية الممطرة بكثافة نحو مناطق متفرقة من شمال الدلتا، وسط توقعات بتفاقم حدة التقلبات الجوية.

وأوضح الخبراء أن شمال الدلتا يشهد حالياً ذروة تدفق السحب، والتي سيصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تتحول إلى غزيرة في بعض المناطق، مع رصد نشاط قوي للبرق والرعد. وأشار البيان إلى أن هذه الحالة الجوية تتسم بالطابع الرعدي الذي قد يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع والمناطق المنخفضة.

وفي سياق متصل، شدد خبراء الطقس على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من ظاهرتين جويتين ترافقان السحب الرعدية وهى ضربات البرق والرعد و التي تشكل خطراً مباشراً في المناطق المفتوحة وبالقرب من الأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة و الرياح الهابطة المحملة بكتل هوائية شديدة البرودة تندفع من أسفل السحب الرعدية، مما يؤدي إلى نشاط مفاجئ وعنيف للرياح قد يتسبب في تدهور الرؤية أو سقوط اللوحات الإعلانية.

ونصح الخبراء سكان المحافظات الشمالية بضرورة الابتعاد عن النوافذ الزجاجية أثناء العواصف الرعدية، وتجنب القيادة بسرعة عالية أثناء هبوب الرياح الهابطة أو سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد على المزارعين بضرورة تأمين الصوب الزراعية والمعدات من الرياح المفاجئة.

