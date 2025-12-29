 لقاء متوقع بين الشرع وعبدي بشأن دمج القوات العسكرية

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الكاجو من أكثر المكسرات اللذيذة التي تحتوي على العديد من المغذيات المهمة، وعلى الرغم من تكلفته المرتفع ولكنه يزود الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كما إنه إضافة متعددة الاستخدامات للكثير من الأطباق، من السلطات إلى أطباق الحبوب والحلويات، وهي خيارًا رائعًا لمن يريد إدخال المزيد من الأطعمة النباتية إلى نظامه الغذائي.

فوائد تناول الكاجو يوميا

يُعد تناول الكاجو يوميًا من العادات الغذائية المفيدة عند الالتزام بالكميات المعتدلة، إذ يمد الجسم بالدهون الصحية التي تساهم في دعم صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار، كما يحتوي على نسبة جيدة من البروتين والمعادن المهمة مثل المغنيسيوم والزنك والنحاس، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام وتحسين وظائف العضلات والأعصاب وفيما يلي المزيد عن الفوائد.

صحة القلب

كشفت الدراسات أن تناول المكسرات بشكل عام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب محتوى الدهون الصحية فيها، حيث يعتبر مصدرا جيدا للدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي تعزز صحة القلب.

الحفاظ على الوزن

كما وجدت الأبحاث أن تناول الكاجو قد لا يعمل على امتصاص جميع سعراته الحرارية، ويعتقد الباحثون أن الألياف التي توجد في الكاجو تحبس بعض الدهون، وبالتالي يساعد الجسم على التخلص منها، مكما يمكن أن يحتوي أوقية من الكاجو على 163 سعرة حرارية، إلا أنه يتم امتصاص حوالي 137 فقط منها.

تحسين مستوى السكر في الدم

تُعتبر المكسرات مفيدة في الوقاية من مرض السكري وإدارته، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات (حوالي 9 جرامات لكل أوقية)، إلى جانب البروتين والألياف والدهون الصحية، فإنه يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

صحة العظام

بالإضافة إلى أن الكاجو مفيد لصحة العظام، لاحتوائه على مغذيات أساسية مثل فيتامين K، والمغنيسيوم، والفوسفور، التي تلعب دورا هاما في تقوية العظام وصحتها.

مضادات الأكسدة

كما يحتوي الكاجو على مزيج طبيعي من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساهم في مكافحة الالتهابات وتقي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي قد يتسبب في الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، فهو مصدر جيد للزنك، الذي يعزز جهاز المناعة.

محاذير تناوله

بالرغم من الفوائد الكثيرة للكاجو، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهها عدم تناوله، علاوة على أن الكاجو يحتوي على مستويات عالية من الأوكسالات، التي قد تسبب حصى الكلى.