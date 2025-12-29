الرياض - كتبت رنا صلاح - في العادة ما يتجاهل الرجال تناول المكملات الغذائية معتقدين بأنها لا تقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم، بالرغم من أن الجسم يحتاج لها بكميات مناسبة تحت إشراف طبي متخصص، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية أبرز المكملات الغذائية الضرورية للرجال.

5 مكملات غذائية ضرورية للرجال- احرص على تناولها

أفضل المكملات الغذائية للرجال

هناك من المكملات الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الرجال والتي يلزم تناولها بشكل يومي وفي الفقرات القادمة من المقال سنتعرف على هذه الفوائد بشكل تفصيلي.

فيتامين د

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن فيتامين د يساهم في امتصاص الكالسيوم، مما يقوي صحة العظام والأسنان، ويعزز المناعة، فمن الأفضل الحصول عليه من المكملات الغذائية إلى جانب بعض الأطعمة كسمك السلمون، صفار البيض، منتجات الألبان.

أوميجا 3

تساعد مكملات أوميجا 3 على تعزيز صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وكذلك دعم وظائف الدماغ، لذا من المهم الانتباه جيدًا تناولها بشكل منتظم تحت إشراف الطبيب المختص وذلك لكي تحصل على أفضل النتائج.

الزنك

كما أن تناول مكملات الزنك باستمرار يساهم في تحسين صحة الجهاز المناعي وسرعة الشفاء من الجروح وتعزيز الخصوبة إلا أنه ينبغي الحرص جيدًا على تناوله تحت إشراف طبي متخصص نظرًا لأن الإفراط في تناوله يزيد من فرص التعرض لنتائج عكسية.

المغنيسيوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج بعض الدراسات أن مكملات المغنيسيوم تساعد بشكل كبير على تنظيم مستويات ضغط الدم إلى جانب تحسين جودة النوم وتقليل التوتر والقلق، ويوجد المغنيسيوم بكميات جيدة في المكسرات، البذور، الخضروات الورقية الخضراء، الحبوب الكاملة.

الكرياتين

في العادة ما يوصي بتناول مكملات الكرياتين للرجال وذلك لأنه يساعد على زيادة قوة العضلات وتحسين الأداء الرياضي بشكل كبير، إذ يتم تناوله بكميات مناسبة حسب كل شخص وذلك لكي تحصل على أفضل النتائج.