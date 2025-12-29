الرياض - كتبت رنا صلاح - يتجه خبراء التغذية عالميًا نحو تعزيز مفهوم "الأطعمة كثيفة العناصر"، وهي تلك التي تمنح الجسم جرعات عالية من الفيتامينات والمعادن مقابل سعرات حرارية منخفضة، معتبرين أنها ليست رفاهية بل ضرورة لحماية الأعضاء الحيوية وتقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والخرف.

الأطعمة كثيفة العناصر .. درع طبيعي ضد الأمراض المزمنة

كنوز البحر والخضروات الورقية

تتصدر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين قائمة الأطعمة الخارقة بفضل احتوائها على أوميغا-3.

تبرز الخضروات الورقية مثل الكالي كمصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات (C, A, K).

تعد الأعشاب البحرية مصدرًا نادرًا لليود الضروري لصحة الغدة الدرقية والتوازن الهرموني.

فوائد الأطعمة الشائعة والبسيطة

البطاطس بقشرتها، الثوم، والبيض الكامل توفر عناصر حيوية تدعم صحة القلب والدماغ والعين.

الكبد يُعتبر من أغنى الأطعمة بفيتامين (B12) والحديد.

التوت الأزرق يلعب دورًا وقائيًا للأوعية الدموية بفضل مركبات البوليفينول.

قاعدة التنوع والاعتدال

يجمع الخبراء على أن التنوع الغذائي هو القاعدة الذهبية، فلا يوجد طعام واحد يلبي كافة الاحتياجات. وتبقى الأطعمة الأقل تصنيعًا والأكثر طبيعية هي الأقدر على تعزيز المناعة وضمان الصحة المستدامة، مع ضرورة الاعتدال في تناول أصناف مثل الشوكولاتة الداكنة لتجنب السعرات الزائدة.