الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه الكثير من أطباء الأطفال من تناول الأطفال بعد الأدوية التي يمكن أن تكون فاسدة على الرغم أن صلاحيتها لم تنتهي، نظرًا لأنه يمكن أن تكون تعرضت تلك الأدوية للهواء الملوث الذي يمكن أن يقلل من فاعلية الدواء العلاجية وجودته، وبالتالي فإنه قد يعرض حياة الطفل للخطر.

احذر إعطاء هذه الأدوية لأطفالك: تفسد قبل انتهاء الصلاحية

وفي هذا الصدد، تابع الأطباء أن الاحتفاظ بأدوية الأطفال السائلة بعد فتحها لمدة أربعة أسابيع هو كارثة يقوم الكثير من الأمهات، وذلك وفقًا لـ موقع تايمز ناو الذي حذر الآباء من أنه ينبغي استخدام زجاجة الشراب بعد فتحها فى غضون أربعة أسابيع فقط حتى وإن لم يأتي تاريخ انتهاء صلاحيتها بعد.

وكشف التقرير الذي نشره الموقع عن مجموعة من أطباء الأطفال أن فور تعرض دواء الشرب للهواء، يكون عرضة للتلوث بالبكتيريا أو العفن حتى لو كانت الزجاجة طبيعية، في حالة إذا كانت مغلقة بشكل محكم بعد الاستخدام، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتسبب تناول الدواء الملوث في إصابة الأطفال بأمراض، خصوصًا الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

واستطرد، أن المواد الحافظة التي توجد فى الدواء قد تفقد فاعليتها مع مرور الوقت وذلك بعد فتح الزجاجة، وبدون وجود مواد حافظة كافية، يتعرض الدواء أكثر لنمو الميكروبات، وبالتالي يجعله غير آمن، وبمرور الوقت تتدهور جودة الدواء وتقل فاعليته، ما يتسبب في تغيرات فى مذاقه أو قوامه أو لونه، وقد يعمل هذا التدهور إلى جعل الدواء غير أمن على الأطفال، وبالتالي فإنه يقلل من فعاليته فى علاج الحالة المقصودة.

نصائح يجب اتباعها لتجنب المخاطر

ولتفادي تلك المخاطر ينصح الأطباء بضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، وهي: