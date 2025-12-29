الرياض - كتبت رنا صلاح - خبراء الأسنان يختلفون حول الوقت الأفضل لغسل الأسنان في الصباح، فبعضهم يفضل تنظيفها قبل الإفطار مباشرة، بينما يرى آخرون أن الأفضل هو غسلها بعد تناول الوجبة الأولى في اليوم، موضحين أن غسل الأسنان قبل الإفطار يساهم في التخلص من البكتيريا المتراكمة أثناء النوم، بينما ينصح بالانتظار لمدة نصف ساعة إلى ساعة بعد تناول وجبة الإفطار قبل تنظيف الأسنان.

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح .. قبل أم بعد الإفطار؟

ووفقًا لما ذكره تقرير موقع “فيري ويل هيلث”، يساعد تنظيف الأسنان مباشرة بعد الاستيقاظ في إزالة البلاك والبكتيريا التي تراكمت أثناء الليل، مما يوفر لمادة الميناء تغليف الأسنان بالفلوريد لحمايتها من الأحماض التي توجد في الطعام، بالإضافة إلى أن تنظيف الأسنان قد يزيد من إنتاج اللعاب، الذي يساهم في مكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ويعمل على معادلة الأحماض.

فوائد تنظيف الأسنان قبل الإفطار

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوزان كولاري جيفري، طبيبة الأسنان العامة، الأستاذة في طب ترميم الأسنان بجامعة واشنطن، إن تنظيف الأسنان بعد الإفطار يساعد على إزالة الكربوهيدرات والسكريات من الأسنان، لتجنب تغذيتها للبكتيريا الفموية الضارة، موضحة إنها تفضل غسل الأسنان بعد الإفطار.

فوائد تنظيف الأسنان بعد الإفطار

والجدير بالإشارة أن غسل الأسنان بعد الإفطار مباشرة قد يضر الأسنان، وينصح الأطباء بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد الأكل لغسل الأسنان، كما يوصي بمضغ العلكة الخالية من السكر، لإنها تساعد على تنشيط إفراز اللعاب بعد وجبة الإفطار.

لماذا يجب الانتظار قبل تنظيف الأسنان؟

بعد تناول وجبة الإفطار، خاصة إذا احتوت على أطعمة أو مشروبات حمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة، تصبح مينا الأسنان أكثر ليونة، مما يجعل تنظيفها مباشرة بعد الأكل سبب في تآكلها أو تلف الأسنان بسبب الفرشاة.