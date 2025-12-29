وزير الإسكان يتفقد مشروعي الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بمشروع الموقف الإقليمى بمدينة حدائق العاصمة، والذي يستهدف تسهيل حركة التنقلات للسكان من وإلى المحافظات المختلفة، حيث تابع الإجراءات الخاصة بتشغيل الموقف موجهًا بوضع لافتات إرشادية بخطوط السير بالموقف.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تبلغ مساحته ١٢٠٠٠ متر مسطح ويحتوى على عدد ٣٨ مظلة وأماكن انتظار الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وايضا يوجد ١٤ محلاً تجارياً ، كما تم تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية للموقف ضمن خطة زمنية مكثفة لاستكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الهدف المنشود من المشروع تمهيدا للتشغيل.

كما تفقد وزير الإسكان، مبانى المجمع الشرطي، حيث جارٍ تنفيذ مجمع شرطى متكامل لخدمة مدينة حدائق العاصمة بمنطقة مركز خدمات رقم (١٣) بحي الأمل بجوار مبني جهاز المدينة الجديد والذي يتكون من:- قسم شرطة، ونقطة إطفاء، ومبنى خدمات مواطنين ( تصاريح العمل – احوال مدنية – جوازات – هجرة )، ومبنى ملحق به (كافيتريا – استراحة مجندين)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مع احتفالات الشرطة.

وخلال الجول قام المهندس شريف الشربيني، بمتابعة موقف بالطرق والمحاور بالعاصمة الجديدة، حيث وجه بالاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة، وإزالة المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة.