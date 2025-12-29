الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح طبيب مشهور على منصة “تيك توك”، أن التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط قد يحدث تغييرات ملحوظة في الجسم، خاصة في الوجه، وفي السطور التالية سنوضح لكم تأثير التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين على الوجه والجسم.

كيف يتغير جسمك ووجهك إذا توقفت عن تناول السكر لأسبوعين؟

ووفقًا لما نقلت “ديلي ميل” Daily Mail، كشف سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمُدرّب في “جامعة هارفارد”، أن التوقف عن السكر يؤثر سريعا على شكل الوجه، إذ يقل الانتفاخ ويبدأ الوجه في التوازن الطبيعي، بالإضافة إلى أنه يقل احتباس السوائل حول العينين ويبدأ انخفاض دهون البطن ودهون الكبد.

التوقف عن تناول السكر

وتابع أن الامتناع عن تناول السكر يعيد توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهي التريليونات من الكائنات الدقيقة المسؤولة عن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي فإن البشرة تتحسن ويقل حب الشباب والبقع الحمراء، كما إن السكر يمكن أن يسبب إدمانا عند بعض الأشخاص، وينبغي التعامل معه كما يتم التعامل مع السموم الناتجة عن المخدرات أو الكحول.

وحذر الخبراء من الإفراط في تناول السكريات الحرة الموجودة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، ويشيرون إلى أن بعض السكريات الطبيعية في العسل وعصائر الفاكهة غير المحلاة تصنف أيضًا ضمن السكريات الحرة، بينما لا يعتبر السكر الموجود في الحليب والفواكه والخضراوات من هذا النوع.

أعراض التوقف عن تناول السكر

ويشير خبراء التغذية إلى أن التوقف عن تناول السكر قد يسبب بعض أعراض الانسحاب مثل الصداع وآلام المعدة واضطرابات الأمعاء، لكنه يعزز الصحة العامة والطاقة، ويحسن النوم، ويساعد على فقدان الوزن، ويقوي الشعر والبشرة والأظافر، كما أن تقليل استهلاك السكر يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

نصائح لتقليل استهلاك السكر

ولتقليل استهلاك السكر، تنصح الهيئات الصحية باستبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالماء، ويجب الحد من تناول عصائر الفاكهة غير المحلاة أي لا يزيد عن 150 مل يوميًا، ولا بد من تقليل كمية السكر المضاف للشاي أو القهوة تدريجيًا أو استخدام محليات بديلة.