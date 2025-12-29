الأرصاد تحذر: تدفق السحب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وتوقعات بسقوط أمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تزيد شدتها على شرق البلاد .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلي أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 30 ديسمبر، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سحب منخفضة

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.