مابولولو يهدد مرمى منتخب الفراعنة بتسديدة.. وشوبير يتصدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - هدد مابولولو لاعب أنجولا مرمى منتخب مباراة منتخب الفراعنة بتسديدة في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن تصدى لها مصطفى شوبير بببراعة .

تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا

وضم تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا كل من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد عيد، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، إبراهيم عادل، محمود صابر، وفي خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

بينما ضمت دكة البدلاء في هذه المباراة كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد صبحي، وخط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، وخط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

تشكيل منتخب أنجولا

جاء تشكيل أنجولا الرسمي أمام مصر كالتالي، هوجو ماركيس في حراسة المرمى، دافيد كارمو – نوريو فورتونا – كيالوندا جاسبار – روي مودستو في الدفاع، بيني موكيندي – فريدي – أنطونيو موانزا في الوسط، زيتو لوفومبو – كريستفاو مابولولو – شيكو بانزا في الهجوم.

مواجهات مصر وأنجولا

سبق للمنتخب الأنجولي أن واجه منتخب مصر فى نهائيات أمم أفريقيا مرتين، الأولى في مستهل مشوار الطرفين فى النسخة الجنوب أفريقية 1996 وتفوق "الفراعنة" بثنائية أحمد عبد العزيز "الكاس" في الدقيقتين 30 و 33 مقابل هدف سجله كوينزنهو فى الدقيقة 77 ثم جاء الموعد الثاني في ربع نهائي نسخة 2008 في غانا وتكرر السيناريو وتفوق "أبناء النيل" بنفس النتيجة بفضل ثنائية حسني عبدربه وعمرو زكي في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و53 وسجل مانوتشو هدف "الغزلان" الوحيد في الدقيقة 27 بعدها واصل فريق المدرب الكبير حسن شحاتة مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه على حساب الكاميرون وقدم أفضل مستوى له في البطولة على الإطلاق.