الهيئة الوطنية تنعى مستشارة لقيت مصرعها بحادث سير فى قنا أثناء عودتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - نعت الهيئة الوطنية للانتخابات الزميلة المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

الهيئة الوطنية للانتخابات تنعى مستشارة لقيت مصرعها

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.

وقال الهيئة إن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.

وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.

كما تتابع الهيئة عن كثب حالة الموظفين المصابين، للاطمئنان على وضعهما الصحي، حيث يتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة جراء الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل وسرعة العودة إلى أسرتيهما.