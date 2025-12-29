العالم اليوم - الحوثي: أي تواجد إسرائيلي في أرض الصومال "هدف عسكري"

انتم الان تتابعون خبر الحوثي: أي تواجد إسرائيلي في أرض الصومال "هدف عسكري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - هددت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال، بعد اعتراف إسرائيل بها "دولة".

وبث زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بيانا ليل الأحد، وصف فيه اعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة بـ"خطوة عدوانية"، و"مؤامرة"، و"موقف عدائي يستهدف به الصومال ومحيطه الإفريقي ويستهدف به اليمن والبحر الأحمر والبلدان التي على ضفتي البحر الأحمر".

وجاء في البيان الحوثي: "نؤكد على موقفنا الثابت مع الشعب الصومالي الشقيق ضد العدو الإسرائيلي، وأننا سنتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف معه".

وتابع: "من ذلك اعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدوانا على الصومال وعلى اليمن، وتهديدا لأمن المنطقة يجب اتخاذ الإجراءات الحازمة ضده".

واستطرد البيان: "لن نقبل أن يتحول جزء من الصومال إلى موطئ قدم للعدو الإسرائيلي على حساب استقلال وسيادة الصومال وأمن الشعب الصومالي وأمن المنطقة والبحر الأحمر".

والجمعة أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بأرض الصومال دولة ذات سيادة.

ورفض الصومال بشدة الاعتراف الرسمي الذي أعلنته إسرائيل بأرض الصومال، الإقليم الذي أعلن نفسه دولة شمالي البلاد.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن حكومته لن تقبل هذه الخطوة، لأنها تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأضاف محمود في خطاب ألقاه أمام البرلمان وبثه التلفزيون الرسمي، الأحد: "ستستخدم الصومال كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابع قائلا: "على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن يعلم أنه لا أحد يستطيع تقسيم شعبنا، وأن أرض الصومال جزء منا".