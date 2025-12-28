العالم اليوم - محرز يقود المنتخب الجزائري إلى ثمن نهائي "كان 2025"

انتم الان تتابعون خبر محرز يقود المنتخب الجزائري إلى ثمن نهائي "كان 2025" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 10:17 مساءً - قاد رياض محرز المنتخب الجزائري إلى الفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف، الأحد، ليضمن بذلك التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم المقامة في المغرب.

ووضع محرز الجزائر في المقدمة في الدقيقة 23 ​من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد ‍عرقلة ريان أيت نوري في المنطقة.

وأهدر محمد أمين عمورة فرصة تعزيز النتيجة للجزائر من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 66 كاد منتخب الجزائر أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة خطيرة قادها مازة لكن محاولته ذهبت بعيدا.

وعاد نفس اللاعب ليهدر فرصة أخرى بعدها بثلاث دقائق بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة.

ورفع بطل أفريقيا مرتين رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف بطل نسخة 2013.

ويحتل منتخب السودان الذي فاز بهدف دون رد على غينيا الإستوائية ‌في وقت سابق اليوم المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا بينما يتذيل منتخب غينيا الإستوائية الترتيب دون أي نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال وبوتسوانا وبنين، يوم في السادس من يناير المقبل.