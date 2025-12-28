منتخب الفراعنة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا غدا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - اختتم منتخب الفراعنة، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أنجولا، المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الإثنين -بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية، وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر.

وحضر مران منتخب الفراعنة اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

مواجهات مصر وأنجولا

جدير بالذكر أن منتخب أنجولا واجه المنتخب الوطني مرتين في نهائيات (كان) في مرحلة المجموعات في مستهل مشواره بنسخة 1996 بجنوب أفريقيا تفوق منتخب مصر (2 – 1) بتوقيع أحمد "الكاس" فيما أحرز كوينزنهو هدف أنجولا الوحيد، ثم تكررت نفس النتيجة في ربع نهائي نسخة 2008 في غانا وسجل لمصر حسني عبد ربه وعمرو وزكي وكان هدف أنجولا الوحيد من نصيب الهداف التاريخي مانوتشو جونكالفيز.

أرقام قياسية لمنتخب مصر

ويستحوذ منتخب مصر على العديد من الأرقام القياسية فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا، قبل النسخة 34، إذ يتربع على صدارة قائمة الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، فى أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، بينما يحتل منتخب الكاميرون المركز الثانى بـ5 بطولات، ثم غانا 4 ألقاب.

هانى أبوريدة هانى أبوريدة

حسام حسن حسام حسن

محمد صلاح محمد صلاح

الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا

تدريب المنتخب تدريب المنتخب

محمد حمدى محمد حمدى

مران المنتخب مران المنتخب

تدريب حراس المرمى تدريب حراس المرمى

عمر مرموش عمر مرموش

محمد هانى محمد هانى

إمام عاشور إمام عاشور

زيزو زيزو

مصطفى محمد مصطفى محمد

هانى أبو ريدة هانى أبو ريدة

حسام حسن حسام حسن

محمد صلاح محمد صلاح

الجهاز الطبى بقيادة محمد ابو العلا الجهاز الطبى بقيادة محمد ابو العلا

تدريب المنتخب تدريب المنتخب

محمد حمدى محمد حمدى

مران المنتخب مران المنتخب

تدريب حراس المرمى تدريب حراس المرمى

عمر مرموش عمر مرموش

محمد هانى محمد هانى

امام عاشور امام عاشور

زيزو زيزو