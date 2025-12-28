الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولتي تسلل وتهريب على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة المسئولية.



وذكرت القوات المسلحة - في بيان - أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة تسلل شخصين حاولا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاaتباك المعتمدة، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء أمس السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على إحدى الواجهات الحدودية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وضبط المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المختصة