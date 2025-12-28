منذ قليل .. فتح لجان التصويت بثان أيام إعادة انتخابات مجلس النواب بـ19 دائرة ملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - فتحت منذ قليل، اللجان الانتخابية، بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تمهيدًا لبدء اليوم الثاني من اقتراع المصريين بالداخل في هذه الجولة.

وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت اليوم الأحد لليوم الثاني علي التوالي، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام. وجاءت الدوائر الانتخابية بالمحافظات كالتالي: - محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة.

- محافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج

الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. - محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

- محافظة الاسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

- محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.