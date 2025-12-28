كامل الوزير يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارته لجيبوتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له زيارة مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، خلال زيارته الهامة لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور كل من حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات و أبوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي.

بدأت الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية الخاصة بها ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية اصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع كل من حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات و ابوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي و الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء 7شركات مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الموانىء البحرية (القابضة للنقل البري والبحري - الشركة القابضة للطرق والكباري - مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - شركة ايديكس - شركة قاصد خير - شركة الرواد - شركة مصر للتشييد )

وفي بداية اللقاء اشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج وا لمخرجات الايجابية والهامة للزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر وحيث كان احد نتائج ومخرجات تلك الزيارة هو افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025،و كان أحدثها افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 مؤكدا على حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات البنية التحتية وانشاء وصيانة والطرق وتطوير الموانىء وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي اكد على إستعداد الوزارة والشركات المصرية على التعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات كما اكد وفد الشركات المصرية الذي جاء الى جيبوتي والذي نفذ وانشأ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت اعزازا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في المجالات الاتية (تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18 - تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة -دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي "على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع"- مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.) و تم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنوياً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.

وعقب الاجتماع قام الجانبين بجولة تفقدية لمرافق الموانىء والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمية المخطط انشائها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصري وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجيستية بالميناء.

وعقب انتهاء الزيارة وفي اطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل و حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين شملت توقيع اتفاقية شروط واحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض ) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى و شركة جرين هورن القابضة للاستثمار وحيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحاً من الناحية الاستراتيجية، حيث يؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة التعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.

بالإضافة إلى اتفاقية شركة السويدي و هيئة الموانئ والمناطق الحرةDPFZAو شركة خور أمبادو الحرةKAFبجمهورية جيبوتي لاطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحرى والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة،بجيبوتي لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة.

وكذلك توقيع اتفاقية شروط واحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدى اليكتريك و شركة ادارة محطة حاويات دوراليه SGTGحيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، حيث يهدف إلى فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.