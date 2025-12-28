رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء ـ بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة ـ أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات لفخامة السيد الرئيس، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير على فخامته، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.