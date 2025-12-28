غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة في اليوم الثاني بدوائر الـ19 الملغاة لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 12:35 مساءً -

تستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم الأحد، أعمالها لمتابعة مجريات جولة الإعادة في عدد من الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتحرص الغرفة المركزية من خلال آليات المتابعة والإشراف على العملية الانتخابية، على التواصل المباشر والدوري مع مسؤولي أمانات الحزب في المحافظات المعنية، عبر عقد اجتماعات دورية باستخدام تقنية «زووم»، لمتابعة تطورات المشهد الانتخابي لحظة بلحظة.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان، إلى جانب رصد حجم الإقبال أمام اللجان الانتخابية ومعدلات المشاركة في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، ومتابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، وإبلاغ للهيئة الوطنية للانتخابات بها فورًا، لضمان سير اجراءات الانتخابات بانضباط وسلاسة.

وأكدت الغرفة المركزية، الالتزام الكامل بتعليمات وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية، بما يضمن توفير مناخ ديمقراطي آمن ومنظم يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية كاملة.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوة المواطنين للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها الفيصل الأول في تجسيد صوت المصريين، والوصول لبرلمان يعكس إرادتهم وتطلعاتهم، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية مقدرات الوطن، والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت.