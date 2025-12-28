الهيئة الوطنية تشكر المرأة المصرية على مشاركتها الإيجابية فى انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - وجه القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، الشكر للمرأة المصرية والمرأة الصعيدية، لنزولها ووقوفها ساعات طويلة رغم برودة الجو، إلا أنها كانت حريصة على التواجد دائمًا في مقدمة الصفوف، مهيبًا بكافة الناخبين المقيدين في كشوف الناخبين في الدوائر الانتخابية للنزول والمشاركة بفاعلية وإيجابية واختيار الشخص المرشح المناسب والأصلح لحمل أمانة ومسئولية تمثيلكم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا على ضرورة تحميل التطبيق الخاص بالناخب للتيسير عليكم للوصول إلى مقر اللجنة الفرعية ومعرفة رقم المسلسل في كشف الناخبين للتيسير وتقليل المدة الزمنية داخل اللجنة الفرعية من حيث الدخول حتى الانتهاء في مدة زمنية لا تتجاوز تلات دقائق .

وقال إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تستخدم وسيلة الاعلام من خلال مشاهدة أعضاء الغرفة لقنوات التلفزيون المصري والشركة المتحدة من نقل كافة مجريات العملية الانتخابية والتصدي لأي خروقات من خلال رؤية الشاشات، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في اظهار المجهود وعمل رؤساء اللجان الفرعية، مطالبًا رؤساء اللجان المتابعة بالتواصل مع رؤساء اللجان العامة وتوضيح دور الاعلام الهام في نقل مجريات العملية الانتخابية لإظهار كافة الامور وكافة التفاعل.

وجاءت الدوائر الانتخابية بالمحافظات كالتالي:

-محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة.

-محافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

-محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

-محافظة سوهاج

الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

-محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

-محافظة الاسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

-محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.