قطر تدرس تنظيم دورة ودية لمنتخبات كأس العالم 2026.. هل يشارك منتخب مصر؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 01:33 مساءً - كشفت تقارير إعلامية سعودية أن دولة قطر تدرس تنظيم دورة ودية دولية بمشاركة عدد من المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها صيف العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمونديال.

وذكر برنامج «في المرمى» المذاع على قناة «العربية» أن الاتحاد القطري لكرة القدم يتجه لتنظيم بطولة مجمعة قبل انطلاق كأس العالم، تضم مجموعة من المنتخبات التي ضمنت التأهل بالفعل، مع توقع توجيه دعوة رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشاركة منتخب السعودية في الدورة.

ويستعد منتخب قطر لخوض مشاركته الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم، بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه، حيث يسعى للاستفادة من المباريات الودية القوية لرفع جاهزية لاعبيه قبل التحدي العالمي المقبل.

وتشير المعطيات إلى أن البطولة قد تشهد مشاركة منتخبات عربية وأفريقية مؤهلة للمونديال، بينما لم يتم الاستقرار بعد على موعد إقامتها، سواء خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل أو في الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق البطولة، في ظل دراسة توافق المواعيد مع أجندة المنتخبات.

وضمنت منتخبات قطر والسعودية والأردن والمغرب وتونس ومصر والجزائر التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، في حين يترقب منتخب العراق خوض منافسات الملحق العالمي في مارس المقبل، ما قد يرفع عدد المنتخبات العربية المشاركة إلى ثمانية.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 4 منتخبات عربية أفريقية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب، كما ستكون المرة الأولى التي تشهد مشاركة 3 منتخبات من دول المغرب العربي في نسخة واحدة من المونديال.



مواجهة ودية مرتقبة بين مصر وإسبانيا في قطر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية إقامة مباراة ودية قوية بين منتخبي مصر وإسبانيا في قطر خلال شهر مارس المقبل.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن المنتخب الإسباني يستعد لافتتاح عام 2026 بمواجهة الأرجنتين في نهائي بطولة «فيناليسيما» يوم 27 مارس على ملعب لوسيل، في لقاء يجمع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب إسبانيا قد يخوض مباراة ودية ثانية خلال معسكره في قطر أمام منتخب مصر يوم 30 أو 31 مارس، في إطار استعدادات «لاروخا» لكأس العالم 2026.

وأضافت أن مواجهة منتخب الفراعنة، بقيادة نجمه محمد صلاح، تمثل اختبارًا قويًا ومهمًا للمنتخب الإسباني قبل الاستحقاق العالمي، ضمن خطة إعداد قوية تشمل مباريات عالية المستوى.