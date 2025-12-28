أوكرانيا تسقط 30 مسيّرة روسية

أوكرانيا تسقط 30 مسيّرة روسيةأعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم عن إسقاط نحو 30 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 48 طائرة مسيّرة، من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم.

وأضافت أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي الأوكراني، ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.