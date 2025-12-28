أوكرانيا تسقط 30 مسيّرة روسية
أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم عن إسقاط نحو 30 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 48 طائرة مسيّرة، من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم.
وأضافت أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي الأوكراني، ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تسقط 30 مسيّرة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.