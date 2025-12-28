وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بحلول العام الميلادي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار قيادات الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد حيث أعرب عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار على مصرنا الغالية.

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا تقديره للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة في دعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

ووجه وزير الداخلية التهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام مشيدا بما تحقق من إنجازات أمنية ومؤكدا استمرار العطاء وبذل الجهد لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الداخلية أن تماسك مؤسسات الدولة ووحدة إرادتها يمثلان الأساس لمواصلة مسيرة البناء والتنمية متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.