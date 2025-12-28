الإمارات تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - أكد مندوب الإمارات لدى الجامعة العربية السفير حمد الزعابي على تضامن الدول الأعضاء مع الصومال، كما أكد على دعم الإمارات المطلق للصومال بما يحقق وحدته و سيادته و استقراره ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، برئاسة الإمارات ، وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ذلك لبحث التطورات المرتبطة بإعلان اسرائيل الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال»، وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

وقال مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة، علي عبدي أوراي إن بلاده ترفض اعتراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بما يُسمّى «أرض الصومال»، واعتبره عملًا عدوانيًا واستفزازيًا مرفوضًا شكلًا ومضمونًا، لما ينطوي عليه من تقويض لسيادة الدول، وما يحمله من مخاطر حقيقية تهدد بانتشار الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد أوراي في كلمته أن هدف إسرائيل من هذه الخطوة هي نقل الشعب الفلسطيني من أرضه إلى ما يعرف باسم "صوماليلاند" مشيرا أن الصومال لن تكون طرفًا في أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، رافضة بشكل كامل الزج باسمها أو أراضيها في مثل هذه المشاريع المرفوضة.

وأشار أوراي أن الصومال ستعمل خلال عضويتها غير الدائمة داخل مجلس الأمن الدولي عامي 2025 وحتى ديسمبر 2026 إلى إفشال هذا المخطط الساعي إلى تهجير الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه الخطوات الاستفزازية التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

وفي هذا السياق، دعا مندوب الصومال الدول العربية الشقيقة إلى الوقوف إلى جانبها، والعمل المشترك للتصدي لهذه الخطوات الاستفزازية، دعمًا للشرعية، وحفاظًا على وحدة الدول، وانتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.