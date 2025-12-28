وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 02:27 مساءً -

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية في مختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين .

وفى بداية اللقاء استعرضت د.منال عوض مع محافظ أسوان موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة والمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وتتضمن الانتهاء من إنشاء مدفن صحى بإدفو بتكلفة 21 مليون جنيه ، ودعم المحافظة بعدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر وعدد 2 مكبس سعة 18 متر مكعب بتكلفة 15.3 مليون جنيه بالإضافة إلى رفع تراكمات 147 ألف طن بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة حوالى 52.3 مليون جنيه .

كما تطرق الاجتماع متابعة جهود محافظة أسوان في طرح عدد من مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها على أرض المحافظة في مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو و تتضمن عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة ورفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات ودعم المحافظة بعدد من معدات منظومة النظافة.

وفى هذا السياق استعرض وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالمحافظة قبل استقبال العام الجديد لإظهار وإبراز الوجه الجمالى لأسوان بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية للمحافظة وبصفة خاصة جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع والميادين والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن وأعمال التشجير ورفع كفاءة بعض الشوارع ومنظومة الإنارة العامة بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس وجه أسوان أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية الزائرة من مختلف دول العالم .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2025 / 2026 لدفع وتيرة العمل في المشروعات المستهدفة في مجالات تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية ورصف الطرق وتدعيم الخدمات المختلفة للمواطنين .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات المستهدفة وبأعلى جودة ودخول تلك المشروعات للخدمة واستفادة المواطنين منها بمختلف المدن بالمحافظة ، وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة .

كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات وذلك في 10 يناير القادم ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الالتزام بالمستهدفات التي تم وضعها لتنفيذها في الموجة القادمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة .

وأوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتصدى بشكل يومي لأى تعديات في نطاق المراكز والمدن وتقوم بالإزالة الفورية في المهد لاى تعديات يتم رصدها أو بناء مخالف عبر منظومة المتغيرات المكانية ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، لافتاً إلى أن سيتم متابعة الموجة القادمة لإزالة التعديات بصورة دورية مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفة .

وخلال الاجتماع حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة أخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروع وتتضمن مشروعات إسكان للأسر الأولى بالرعاية ومجمعات خدمات زراعية ونقاط إسعاف ومشروعات تعليمية ومراكز تنمية الأسرة ومحطات مياه شرب وصرف صحي والاتصالات ومراكز شباب ومجمعات خدمات حكومية وعدد من الكبارى والطرق الرئيسية والداخلية .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية إلتزام الشركات المنفذة للمشروعات بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى على أرض المحافظة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات .