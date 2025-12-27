الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتمد الكثير من الناس في نمط حياتهم على الأأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، والخمول والممارسات الخاطئة التي تسبب السمنة وما يترتب عليها من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني ومضاعفات صحية أخرى.

خبر سار .. اكتشاف قد يحدث ثورة بالوقاية من السمنة

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Science Signaling ركزت على جزيء أكسيد النيتريك الغازي، اكدت أن زيادة أو نقص ارتباط أكسيد النيتريك بالبروتينات الحيوية يمكن أن يسبب أمراضا متنوعة.

وأعلن باحثون من مستشفيات جامعة كيس ويسترن ريزيرف عن اكتشاف إنزيم جديد يُعرف باسم SCoR2، يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم تراكم الدهون في الجسم، إذ يعمل على إزالة أكسيد النيتريك من البروتينات المسؤولة عن هذه العملية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إزالة أكسيد النيتريك تؤدي إلى تنشيط إنتاج الدهون، ما يؤكد أهمية إنزيم SCoR2 في تكوينها، وفي إطار البحث، قام الفريق بتثبيط نشاط الإنزيم SCoR2 باستخدام تقنيات وراثية ودواء مخصص، حيث بيّنت التجارب التي أُجريت على الفئران أن هذا التثبيط أسهم في منع زيادة الوزن، والحد من تلف الكبد، إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وقال الدكتور جوناثان ستاملر، المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب والكيمياء الحيوية، إن الفريق نجح في تطوير فئة جديدة من الأدوية القادرة على منع زيادة الوزن وخفض الكوليسترول، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل علاجًا واعدًا للسمنة وأمراض القلب، إلى جانب فوائد إضافية لصحة الكبد.

وأوضح ستاملر أن أكسيد النيتريك يعمل في الكبد على تثبيط البروتينات المسؤولة عن إنتاج الدهون والكوليسترول، بينما يحد في الأنسجة الدهنية من نشاط الجينات التي تتحكم في تصنيع الإنزيمات المسؤولة عن تكوين الدهون.

وأشار الفريق البحثي إلى أنه يعتزم الانتقال بالدواء إلى مرحلة التجارب السريرية، والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 18 شهرًا، بهدف التحقق من فعاليته وسلامته على البشر.