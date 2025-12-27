الرياض - كتبت رنا صلاح - شُيّعت السبت جثامين ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع الجمعة في جامع الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب في مدينة حمص، وذلك بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط أجواء من الحزن والغضب.

تشييع ضحايا التفجير الإرهابي بمسجد في حمص

وقتل الجمعة 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون، من جراء انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص.



وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سانا" بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل المسجد.



وتبنّت مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية في بيان لها، تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص بسوريا.



وأوردت المجموعة على تطبيق تلغرام أنها فجّرت العبوات بالتعاون مع مسلحين من جماعة أخرى.